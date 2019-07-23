2019-07-23T15:19:54+03:00
Происшествия

Директору тюменской гостиницы, обвиняемому в неуплате налогов, смягчили наказание

Мужчину освободили из-под стражи
Вадим Бегун
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Директор тюменской гостиницы Алексей Колмаков осужден на два года. Условно. Фото - pixabay.com.Директор тюменской гостиницы Алексей Колмаков осужден на два года. Условно. Фото - pixabay.com.
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Бывшего директора гостиницы «Славянская» и организатора известного фестиваля «Абалакское поле» Алексея Колмакова освободили из-под стражи. Вместо реального, ему дали условный срок за неуплату налогов. Об этом сообщил известный тобольский историк Алексей Нескоров на своей страничке в «Фейсбук».

«Если это правда, справедливость, торжествует! Как это должно быть всегда. Ну а сегодня – объявляем День справедливости! Поздравляю всех, кто хотел этого освобождения. Алексея, его родных и близких – в первую очередь!» – сообщил Нескоров в социальной сети.

Позже стало известно, что коллегия Тюменского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу Алексея Колмакова на приговор Тобольского городского суда. Она посчитала, что суд не в полной мере учел данные о личности осужденного и изменила приговор. Таким образом, предпринимателю назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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