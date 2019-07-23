2019-07-23T14:51:29+03:00
Общество

В Тюменской области после проверки сняли с реализации почти триста килограммов мяса

Составлены протоколы об административном правонарушении
Вадим Бегун
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В Тюмени сняли с реализации крупную партию мяса. Фото - pixabay.com.В Тюмени сняли с реализации крупную партию мяса. Фото - pixabay.com.
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Тюменский Роспотребнадзор проверил предприятия, занимающиеся производством и оборотом мяса. В результате были выписаны штрафы на сумму почти полтора миллиона рублей.

Ведомством проведена 141 проверка в отношении предприятий, занимающихся оборотом мяса, в том числе 11 производителей мясной продукции. Так, исследована 471 проба мяса, почти четыре процента не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности.

– После проверок снято с реализации 86 партий мясопродуктов общим объемом более 235 килограммов. Основную долю брака составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации для потребителя, без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, а также продукция с истекшим сроком годности и внешними признаками порчи, – рассказали в управлении.

В отношении виновных лиц составлено 150 протоколов об административном правонарушении, их оштрафовали на 1,4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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