2019-07-23T14:26:18+03:00
Общество

Рассмотрение дела о банкротстве сети тюменских заправок перенесли почти на три недели

Руководство АЗС предоставила суду новые материалы
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Дело о банкротстве сети тюменских заправок перенесли на 9 августа. Фото - сайт Антипинского НПЗ.Дело о банкротстве сети тюменских заправок перенесли на 9 августа. Фото - сайт Антипинского НПЗ.
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Банкротство сети автозаправочных станций «Нью Петрол Тюмень» откладывается. К рассмотрению дела вернутся 9 августа.

«Нью Петрол Тюмень» приобщила дополнительные материалы к делу, ходатайствовала об истребовании доказательства и ознакомлении с материалами дела, следует из данных картотеки Арбитражного суда по Тюменской области. Таким образом, судебное заседание пришлось отложить для рассмотрения обоснованности требований заявителя.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что ПАО «Московский кредитный банк» требует от крупной сети тюменских заправок более 2,6 миллиарда рублей. Иск был подан 19 июня.

ООО «Нью Петрол Тюмень» входит в группу компаний «Новый Поток». Компания реализует нефтепродукты и сжиженный автомобильный газ, который производится на Антипинского НПЗ. Всего на счету предприятия более 25 автозаправочных станций, которые расположены в Тюменской и Курганской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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