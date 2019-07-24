Противоударные мусорные баки установят в Тюменской области

СЕГОДНЯ 05:40 2019-07-24T05:40:23+03:00

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В Тюменскую область поступила очередная партия контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Двести двадцать новых ударопрочных пластиковых емкостей соответствуют современным европейским стандартам.

– Баки оптимально подходят для суточного накопления отходов и выгодно отличаются от своих металлических или оцинкованных предшественников. Они не подвержены коррозии, то есть рассчитаны на более долгий срок службы. Высокая прочность позволяет выдерживать серьезные нагрузки. Контейнеры не меняют свою форму даже при многократных трениях, – рассказали в пресс-службе регионального оператора «ТЭО».

Там также добавили, что пластиковые баки можно применять при абсолютно любой температуре. К тому же, емкости не надо будет подкрашивать и восстанавливать после ударов.

Напомним, что с начала года в регионе уже установлено более семи тысяч контейнеров. Вся потребность жителей области будет закрыта в течении этого и следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU