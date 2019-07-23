В Тюмени знаменитую круглую баню признали памятником архитектуры
Знаменитую круглую баню в Тюмени включили единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Теперь это здание официально объявлено памятником архитектуры.
Накануне, 22 июля, такое решение было принято на основании историко-культурной экспертизы. Распоряжение уже опубликовано на сайте комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Таким образом, снос здания стал невозможным.
«Круглая баня» – единственный в Тюмени памятник конструктивизма. Всего в России три подобных объекта, еще два находятся в Санкт-Петербурге.
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что здание превратят в планетарий. Создать его в уникальном историческом здании начала 20 века намерен питерский инвестор, основатель самого большого планетария в мире Евгений Гудов.
ИСТОЧНИК KP.RU