На тюменском железнодорожном вокзале выявили нарушения в сфере общепита
Организации, осуществляющие деятельность на территории тюменского железнодорожного вокзала, торговали пивом и просрочкой. Возбуждены административные дела.
– В предприятиях общепита ИП Арутюняна вопреки требованиям законодательства продавали пиво. В помещении одного из кафе, выделенном для мытья посуды, хранился уборочный инвентарь и продукты. В гардеробной персонала вместе с верхней хранилась санитарная одежда. У нескольких работников в личных медкнижках отсутствовали отметки о прохождении периодического медицинского осмотра, – рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры по Тюменской области, добавив, что индивидуального предпринимателя и заведующую кафе оштрафовали на общую сумму 25 тысяч рублей.
Также там сообщили, что в ресторане быстрого питания «Subway» на витрине лежал простроченный омлет. В помещении не выделено место для хранения уборочного инвентаря, а разделочный инвентарь не имел специальной маркировки. В медкнижках работников также отсутствовали необходимые отметки. Виновный был привлечен к дисциплинарной ответственности, нарушения уже устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU