На тюменском железнодорожном вокзале выявили нарушения в сфере общепита

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-23T13:29:02+03:00

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Организации, осуществляющие деятельность на территории тюменского железнодорожного вокзала, торговали пивом и просрочкой. Возбуждены административные дела.

– В предприятиях общепита ИП Арутюняна вопреки требованиям законодательства продавали пиво. В помещении одного из кафе, выделенном для мытья посуды, хранился уборочный инвентарь и продукты. В гардеробной персонала вместе с верхней хранилась санитарная одежда. У нескольких работников в личных медкнижках отсутствовали отметки о прохождении периодического медицинского осмотра, – рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры по Тюменской области, добавив, что индивидуального предпринимателя и заведующую кафе оштрафовали на общую сумму 25 тысяч рублей.

Также там сообщили, что в ресторане быстрого питания «Subway» на витрине лежал простроченный омлет. В помещении не выделено место для хранения уборочного инвентаря, а разделочный инвентарь не имел специальной маркировки. В медкнижках работников также отсутствовали необходимые отметки. Виновный был привлечен к дисциплинарной ответственности, нарушения уже устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU