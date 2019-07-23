В Тюмени ищут подростков, пропавших пять дней назад

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-23T13:08:45+03:00

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Тюменская полиция ведет розыск пропавших подростков. Они ушли из дома 18 июля и до сих пор не вернулись.

В полицию областного центра поступила информация от родителей пропавших Ульяны Вороновой и Романа Пискунова. Они сообщили, что 18 июля их дети ушли из дома и до сих пор не выходят на связь. Ранее несовершеннолетние неоднократно уходили из дома.

– Подростки знакомы между собой и находятся вместе. В последнее время их видели в торговых центрах. Некоторые опрошенные общались с ними через соцсети, но те так и не раскрыли своего местоположение, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Роману Пискунову на вид 14 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения. Он был одет в черные спортивные штаны, черную кофту и такого же цвета кеды. На щеке у него есть шрам от укуса собаки. Ульяне Вороновой на вид около 19 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Девушка была одета в серую футболку серого цвета и черную юбку черного цвета. У нее есть татуировка на правом запястье в виде сердца, на правой ноге – надпись «мама».

ИСТОЧНИК KP.RU