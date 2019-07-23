В Тобольске на проспекте Дзираева появится велодорожка

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-23T10:58:50+03:00

Ее длина составит почти три километра

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На проспекте Дзираева в Тобольске полным ходом идет благоустройство велодорожки. В настоящее время на месте работают порядка десяти рабочих.

– Длина велодорожки составит 2,7 километров, в настоящее время выполнено 10 процентов работ, – сообщили в пресс-службе администрации города Тобольска. Во сколько обойдется ее устройство и когда велодорожка будет сдана, информации пока нет.

Напомним, проспект Дзираева – одна из современных магистралей Тобольска, которая ведет в сторону Тобольск-Нефтехима, между собой тоболяки называют его «нхковская дорога». Проспект назван в честь первого директора нефтехимического комплекса Владимира Дзираева.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что город Тобольск вошел в туристический маршрут «Путешествие века». Он создан для иностранцев, путешествующих по России.

ИСТОЧНИК KP.RU