2019-07-23T10:58:50+03:00
Общество

В Тобольске на проспекте Дзираева появится велодорожка

Ее длина составит почти три километра
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тобольске появится новая велодорожка. Фото - пресс-служба администрации города Тобольска.В Тобольске появится новая велодорожка. Фото - пресс-служба администрации города Тобольска.
Изменить размер текста:

На проспекте Дзираева в Тобольске полным ходом идет благоустройство велодорожки. В настоящее время на месте работают порядка десяти рабочих.

– Длина велодорожки составит 2,7 километров, в настоящее время выполнено 10 процентов работ, – сообщили в пресс-службе администрации города Тобольска. Во сколько обойдется ее устройство и когда велодорожка будет сдана, информации пока нет.

Напомним, проспект Дзираева – одна из современных магистралей Тобольска, которая ведет в сторону Тобольск-Нефтехима, между собой тоболяки называют его «нхковская дорога». Проспект назван в честь первого директора нефтехимического комплекса Владимира Дзираева.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что город Тобольск вошел в туристический маршрут «Путешествие века». Он создан для иностранцев, путешествующих по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени откроется больница для бедных
Новая дорожная развязка Тюмени затронет несколько участков в районе Комарово
Тюменские кредиторы «мешают жить» соседям и знакомым своих должников
Две тюменки перевели мошенникам почти полмиллиона рублей
В Ишиме ребенка убило током
Улица с необычным названием может появиться в Тюмени
В Тюменской области с начала эпидсезона исследовано более двух тысяч клещей
День города Тюмени-2019: часть дорог перекроют на время праздничных гуляний
На «Тюменьэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за возможного урагана
Тюменка ударила по лицу женщину и сорвала с нее золотую цепочку в центре города
Губернатор Тюменской области поздравил ветерана со столетним юбилеем
Федеральный девелопер выводит на рынок Тюмени планировки DUOS
Тюменцам рассказали, как защититься от энтеровирусной инфекции
В Тюменской области женщину ограбили прямо на поминках
Погода на 23 июля в Тюмени: сильный дождь с грозой
В Тюмени на 16 лет осудили участника банды, похищавшей бизнесменов
Известное тюменское радио отмечает 20-летний юбилей выхода в эфир
В Тюмени появится новый образовательно-развлекательный комплекс
В Тюменской области мужчина зарезал приятеля во время сбора ягод
Сотни рабочих устраняют последствия сильнейшего ливня в Тюмени
Молодая девушка топором разбила автомобиль в Тюмени
В Тюменской области инвесторы получат дополнительные льготы
Тюменцы могут помочь восстановить сгоревший в Курганской области храм
Дубль два: шквалистый ветер и сильный ливень возвращаются в Тюмень
В Тюмени молодой человек продавал наркотики за биткоины