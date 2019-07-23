Тюменские кредиторы «мешают жить» соседям и знакомым своих должников

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-23T10:34:10+03:00

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Сотрудники тюменских фирм ополчились против знакомых, соседей и родственников должников. Они желают вернуть свои деньги любым способом.

– Сейчас у нас в работе находится несколько таких дел, по которым гражданам, которые не брали кредит, а всего лишь являются знакомыми, соседями и даже родственниками, осуществляются звонки, направляются смс и всячески мешают жить лица, которые взыскивают просроченные долги, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что уже поступило 63 обращения на действия официальных коллекторов. По двум обращениям имели место быть какие-либо нарушения закона. Оба нарушителя – микрофинансовые организации, которые в своей работе допустили нарушения требований законодательства в части превышения частоты взаимодействия со своими должниками. В отношении них составлены административные протоколы, их оштрафуют на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU