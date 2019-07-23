Две тюменки перевели мошенникам почти полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-23T10:11:35+03:00

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В полиции все чаще появляются заявления с просьбой найти телефонных мошенников. Вот и в этот раз к правоохранителям обратились две тюменки, которые перевели злоумышленникам почти полмиллиона рублей.

– Обеим потерпевшим поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из тюменских банков и сообщил, что их карта подверглась несанкционированной атаке. Он сказал, что нужно срочно провести операцию по предотвращению этой атаки. Для этого необходимо перевести на указанный счет необходимую сумму денег. Доверчивые женщины пошли на условия неизвестного, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что общая сумма ущерба пострадавших составляет 400 тысяч рублей. Мошенник сядет в тюрьму на срок до пяти лет, но его еще предстоит найти полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU