2019-07-23T10:11:35+03:00
Происшествия

Две тюменки перевели мошенникам почти полмиллиона рублей

Злоумышленники действуют по стандартной схеме
Вадим Бегун
Поделиться:
Две тюменки попались на уловки мошенников.Две тюменки попались на уловки мошенников.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В полиции все чаще появляются заявления с просьбой найти телефонных мошенников. Вот и в этот раз к правоохранителям обратились две тюменки, которые перевели злоумышленникам почти полмиллиона рублей.

– Обеим потерпевшим поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из тюменских банков и сообщил, что их карта подверглась несанкционированной атаке. Он сказал, что нужно срочно провести операцию по предотвращению этой атаки. Для этого необходимо перевести на указанный счет необходимую сумму денег. Доверчивые женщины пошли на условия неизвестного, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что общая сумма ущерба пострадавших составляет 400 тысяч рублей. Мошенник сядет в тюрьму на срок до пяти лет, но его еще предстоит найти полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени откроется больница для бедных
Новая дорожная развязка Тюмени затронет несколько участков в районе Комарово
В Тобольске на проспекте Дзираева появится велодорожка
Тюменские кредиторы «мешают жить» соседям и знакомым своих должников
В Ишиме ребенка убило током
Улица с необычным названием может появиться в Тюмени
В Тюменской области с начала эпидсезона исследовано более двух тысяч клещей
День города Тюмени-2019: часть дорог перекроют на время праздничных гуляний
На «Тюменьэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за возможного урагана
Тюменка ударила по лицу женщину и сорвала с нее золотую цепочку в центре города
Губернатор Тюменской области поздравил ветерана со столетним юбилеем
Федеральный девелопер выводит на рынок Тюмени планировки DUOS
Тюменцам рассказали, как защититься от энтеровирусной инфекции
В Тюменской области женщину ограбили прямо на поминках
Погода на 23 июля в Тюмени: сильный дождь с грозой
В Тюмени на 16 лет осудили участника банды, похищавшей бизнесменов
Известное тюменское радио отмечает 20-летний юбилей выхода в эфир
В Тюмени появится новый образовательно-развлекательный комплекс
В Тюменской области мужчина зарезал приятеля во время сбора ягод
Сотни рабочих устраняют последствия сильнейшего ливня в Тюмени
Молодая девушка топором разбила автомобиль в Тюмени
В Тюменской области инвесторы получат дополнительные льготы
Тюменцы могут помочь восстановить сгоревший в Курганской области храм
Дубль два: шквалистый ветер и сильный ливень возвращаются в Тюмень
В Тюмени молодой человек продавал наркотики за биткоины