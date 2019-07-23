СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-23T09:27:01+03:00

Улица с необычным названием может появиться в Тюмени. Фото: Ольга Крыльцова

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Улица Новой жизни может в скором времени появиться в Тюмени. Местным жителям предлагают выразить свое мнение по поводу такого названия.

«Мы предлагаем безымянный элемент дорожной инфраструктуры, проходящий от улицы Тимофея Чаркова до ДНТ «Матмасское» назвать улицей Новой жизни, так как она находится между новым строящимся микрорайоном Северный квартал и поселком Матмасы, по которому принято решение о развитии застроенных территорий и уже началось воздвижение новых домов, что является началом новой жизни нашего поселка», – пишут представители совета ТОС «Матмасы» в департамент земельных отношений администрации города Тюмени.

Тюменцам предлагают выразить свое мнение по поводу этой идеи ТОСовцев. Свои предложения можно направлять в письменной или устной форме по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 330 (секретарь комиссии: Светлана Маратовна), тел. 51-00-94. Мнения принимаются до 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU