2019-07-23T09:03:44+03:00
Общество

В Тюменской области с начала эпидсезона исследовано более двух тысяч клещей

Почти 40 из них могли заразить человека
Вадим Бегун
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В Тюменской области на сто процентов выполнен план по вакцинации населения от клещевого энцефалита.В Тюменской области на сто процентов выполнен план по вакцинации населения от клещевого энцефалита.Фото: Ольга Крыльцова
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С начала эпидсезона этого года тюменские специалисты исследовали 2137 клещей от населения. Из них почти в двух процентах был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, а возбудитель клещевого боррелиоза – более чем в 33 процентах клещей.

– Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Так, с начала года привито более 77 тысяч человек, из них более 24 тысяч – это дети до 14 лет. Всем пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также напомнили, что прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений. Завершить весь прививочный курс против надо за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Если же клещ все-таки укусил, то необходимо обратиться за медицинской помощью в течение 72 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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