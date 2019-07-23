2019-07-23T07:09:56+03:00
Общество

Губернатор Тюменской области поздравил ветерана со столетним юбилеем

Участник войны вышел на пенсию 32 года назад
Вадим Бегун
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Тюменский ветеран отмечает столетний юбилей. Фото - Александр Моор.Тюменский ветеран отмечает столетний юбилей. Фото - Александр Моор.
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Глава региона Александр Моор поздравил тюменского ветерана Алексея Голендеева со столетним юбилеем. Он заявил, что гордится такими стойкими людьми.

«Алексей Григорьевич Голендеев, наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны сегодня отмечает 100-летний юбилей. Он воевал под Ленинградом, участвовал в боевых действиях под Чудовом, победу встретил в Германии. В мирное время Алексей Григорьевич учил детей. Званий и наград, которые у него есть, не перечесть», – рассказывает на своих страничках в социальных сетях Александр Моор.

Он отметил, что свой праздник ветеран встретил в кругу семьи, а она у него большая: четверо сыновей и дочка, 10 внуков и 16 правнуков. Моор заявил, что гордится, что такие люди, как Алексей Григорьевич живут в нашем регионе – стойкие духом, честные и правильные.

«Для нас, жителей Тюменской области, будет большой честью участие Алексея Григорьевича в праздничном шествии, посвященном 75-летию Великой Победы! От имени всех тюменцев благодарю Алексея Григорьевича за все военные и трудовые подвиги, желаю здоровья и счастливых лет в кругу самых близких и любимых людей», – написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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