2019-07-23T06:00:01+03:00
Здоровье

Тюменцам рассказали, как защититься от энтеровирусной инфекции

Главное правило: чаще мойте руки
Вадим Бегун
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Тюменцам рекомендуют как можно чаще мыть руки. Фото - pixabay.com.Тюменцам рекомендуют как можно чаще мыть руки. Фото - pixabay.com.
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Медики советуют тюменцам чаще мыть руки. Об этих и других правилах профилактики энтеровирусной инфекции рассказали в департаменте здравоохранения региона.

– Восприимчивость населения к энтеровирусным инфекциям достаточно высокая.Инфекция начинает действовать при попадании вируса в пищеварительный тракт, где вирус начинает размножаться. Естественная защита организма на этом этапе подавляет многие инфекции, поэтому симптомов может не быть совсем или они могут быть не ярко выражены. Иногда вирусу удается «выжить» и распространиться в кровотоке, тогда как раз может повыситься температура, появиться головная боль, а иногда рвота и диарея, – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что тюменцам следует как можно чаще мыть руки после посещения туалета или прогулки на улице, пить только кипяченую воду или воду из заводской бутылки, предварительно помыв тару, употреблять в пищу продукты, прошедшие термическую обработку. Также не нужно допускать при купании в водоемах и бассейнах попадания воды в полость рта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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