2019-07-23T07:47:15+03:00
Происшествия

Тюменка ударила по лицу женщину и сорвала с нее золотую цепочку в центре города

Местная жительница, видимо, таким образом зарабатывает себе на жизнь
Вадим Бегун
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В Тюмени молодая девушка совершила ограбление средь бела дня.В Тюмени молодая девушка совершила ограбление средь бела дня.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени девушка прямо на улице ограбила женщину, ударив ее. Но далеко убежать ей не удалось.

– Около 7 часов вечера злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения находилась на улице Харьковской. Там она приметила одиноко идущую женщину, на шее которой висела золотая цепочка и подвеска. Не теряя времени, фигурантка подбежала к прохожей, нанесла рукой удар по лицу и одновременно сорвала с шеи цепочку и подвеску. После этого она скрылась в ближайшем дворе, однако вскоре была задержана сотрудниками полиции. Похищенные ювелирные изделия возвращены законной владелице, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюмени Мария Новопашина.

Она добавила, что подозреваемой оказалась нигде официально не трудоустроенная 25-летняя местная жительница. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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