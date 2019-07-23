В Тюменской области женщину ограбили прямо на поминках

СЕГОДНЯ 05:30 2019-07-23T05:30:04+03:00

Тюменку обокрали, пока она была на кладбище. Фото - pixabay.com.

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В Тюменской области женщина лишалась денег прямо на поминках. Но отчасти она в этом тоже виновата, так как забыла закрыть дверь своего автомобиля.

В дежурную часть отделения полиции в селе Юргинское обратилась жительница города Тюмень. Женщина сообщила, что из ее автомобиля похитили более 10 тысяч рублей.

– Тюменка приехала в село Новый Тап на похороны. Кража произошла в момент, когда потерпевшая и гости были на поминках. Установив всех, кто побывал в тот день на месте происшествия, оперативники выяснили личность подозреваемой. Ей оказалась нигде не работающая местная жительница, 1990 года рождения. Женщина задержана, она дала признательные показания, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что в отсутствие свидетелей подозреваемая проникла в салон незапертого автомобиля и похитила из сумки деньги. Похищенным распорядилась по своему усмотрению. По этому факту возбуждено уголовное дело. Преступнице грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU