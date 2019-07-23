Погода на 23 июля в Тюмени: сильный дождь с грозой

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-23T05:00:17+03:00

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Сегодня, 23 июля, в Тюмени утром ожидается сильный дождь, после полудня – дождь c грозой, даже ближе к вечеру осадки не прекратятся. Весь день будет облачным.

Температура воздуха ночью составит +16 градусов, днем потеплеет до 18 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +20. Вечером столбик термометра опустится до отметки +17 градусов. Ветер северо-западный, переходящий в восточный 1-3 метра в секунду.

23 июля отмечается день преподобного Антония Печерского. В старину заметили: если в этот день случится глухой гром – к тихому дождю, а если гром гулкий, можно было ожидать ливня. С прежних времен до нас дошло такое замечание для рыбаков: «Если гром в постный день (среда и пятница) – у рыбаков будет хороший улов рыбы».

ИСТОЧНИК KP.RU