Федеральный девелопер выводит на рынок Тюмени планировки DUOS

СЕГОДНЯ 06:30 2019-07-23T06:30:14+03:00

Такое жилье можно без больших затрат трансформировать в две отдельные квартиры

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Во 2-й очереди жилого комплекса «intellect-квартал» стартовали продажи квартир с уникальной для Тюмени планировкой DUOS. Это квартиры с большой кухней-гостиной и двумя спальнями, а также расположенными зеркально балконами и санузлами. Такое жилье можно без больших затрат трансформировать в две отдельные квартиры – студию и 1-комнатную. Для этого предусмотрены место для входной двери и перегородки, которые легко возводятся.

До трансформации это улучшенная семейная планировка, где одна часть квартиры идеально подходит для приема гостей (просторный холл с гардеробной, большая кухня-гостиная с отдельным балконом и гостевым санузлом), а другая часть – максимальна приватна (отдельный коридор с местами для хранения, две комнаты, ванная с санузлом, балкон).

«Талан» - федеральный застройщик, который строит в Тюмени «intellect-квартал» – вывел в продажу всего 22 квартиры с планировкой DUOS (это меньше 4% от общего числа квартир во 2-й очереди). Средняя площадь таких квартир – 66,6 кв. м, в них увеличенные окна и витражное остекление на балконах. Все окна выходят на южную сторону, а значит, в квартирах будет особенно тепло и солнечно.

- Наша компания работает в 15 городах страны, планировки DUOS мы представляем впервые. Такой формат удобен тем, что, если потребности семьи изменились – например, ребенок вырос и хочет жить отдельно, то покупать новое жилье необязательно. Достаточно трансформировать ту квартиру, которая уже есть. Надеемся, такое нестандартное решение придется по вкусу тюменцам, - отмечает Дмитрий Антощенко директор филиала «Талан» в Тюмени.

DUOS - это квартиры с большой кухней-гостиной и двумя спальнями

Подробнее с планировками можно ознакомиться на сайте: тюмень.талан.рф и в мобильном приложении застройщика в App Store vk.cc/9obNT5 или Google Play vk.cc/9obMJB, телефон отдела продаж +73452564672

СПРАВКА КП

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах. Делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро. Также проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Компания имеет максимальные 5 баллов в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

В Тюмени компания возводит современный жилой комплекс комфорт-класса — «Интеллект-Квартал», расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода.

ООО «Специализированный застройщик «Талан-Тюмень». Проектная декларация на сайте: https://наш.дом.рф/

ИСТОЧНИК KP.RU