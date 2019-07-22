2019-07-22T14:39:15+03:00
Происшествия

Сотни рабочих устраняют последствия сильнейшего ливня в Тюмени

В городе за ночь выпало больше половины месячной нормы осадков
Вадим Бегун
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Рабочие поднимают упавшие с деревьев ветви. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Рабочие поднимают упавшие с деревьев ветви. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Свыше сотни рабочих подрядных организаций ликвидируют последствия сильного ливня и ветра в Тюмени. По данным на утро этого дня, в городе выпало 58 миллиметров осадков, нормой на июль считается 91 миллиметр.

– Все сообщения жителей зафиксированы и находятся на контроле специалистов. В работе нужно учесть, что в течение суток ожидается сильный ливень, грозы, град, усиление ветра порывами до 18-23 метров в секунду. Всем службам необходимо принимать соответствующие меры, – заявил на утренней коллегии мэр города Руслан Кухарук.

Градоначальник заявил, что вся техника дорожных служб, которая есть в наличии, задействована на откачке. За ночь были отремонтированы пешеходные знаки и один светофор.

По его словам, сильный ливень не повлиял на работу общественного транспорта. Аварийные бригады сетевых организаций работают в усиленном режиме. Энергетики находятся на постоянной связи с подразделениями МЧС и другими сетевыми организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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