2019-07-22T13:55:44+03:00
Экономика

В Тюменской области инвесторы получат дополнительные льготы

Для этой цели разрабатывается соответствующий законопроект
Вадим Бегун
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Инвесторы в Тюмени могут рассчитывать на новые льготы. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Инвесторы в Тюмени могут рассчитывать на новые льготы. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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В Тюменской области по поручению губернатора идет разработка регионального законопроекта, благодаря которому будущим инвесторам будут предоставлены дополнительные налоговые льготы. Так, законом будут установлены требования к участникам реестра региональных инвестиционных проектов и порядок принятия решения о включении в него.

– В федеральном законодательстве появился механизм, который дает право субъектам России давать статус «региональный инвестиционный проект» проектам инвесторов. Инвесторы, резиденты индустриальных парков или муниципальных индустриальных площадок, которые попадают в такой реестр, могут получить дополнительные налоговые льготы. Изменения позволят снизить ставку по налогу на прибыль до 10% (3% – федеральные, 7% – региональные), – сообщил глава региона Александр Моор.

Он добавил, что теперь предприниматели будут становиться в реестр налоговой инспекции и принимать на себя обязательства по объему инвестиций в проект, а налоговая проконтролирует получение всех положенных льгот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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