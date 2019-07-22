В Тюменской области инвесторы получат дополнительные льготы

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-22T13:55:44+03:00

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В Тюменской области по поручению губернатора идет разработка регионального законопроекта, благодаря которому будущим инвесторам будут предоставлены дополнительные налоговые льготы. Так, законом будут установлены требования к участникам реестра региональных инвестиционных проектов и порядок принятия решения о включении в него.

– В федеральном законодательстве появился механизм, который дает право субъектам России давать статус «региональный инвестиционный проект» проектам инвесторов. Инвесторы, резиденты индустриальных парков или муниципальных индустриальных площадок, которые попадают в такой реестр, могут получить дополнительные налоговые льготы. Изменения позволят снизить ставку по налогу на прибыль до 10% (3% – федеральные, 7% – региональные), – сообщил глава региона Александр Моор.

Он добавил, что теперь предприниматели будут становиться в реестр налоговой инспекции и принимать на себя обязательства по объему инвестиций в проект, а налоговая проконтролирует получение всех положенных льгот.

ИСТОЧНИК KP.RU