Тюменцы могут помочь восстановить сгоревший в Курганской области храм

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-22T13:30:08+03:00

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В Курганской области заработал благотворительный фонд по сбору средств на восстановление храма «Церковь Казанской Божьей Матери». Тюменцы могут финансово помочь воздвигнуть новое здание.

– Для всех нас, неравнодушных к историческому наследию наших предков людей, важно восстановление этого места, центра притяжения всех верующих людей. С поддержкой и помощью бизнеса, власти, простых жителей мы постараемся в кратчайшие сроки вернуть жемчужину Зауралья – Чимеевский монастырь, – сказал известный строитель Василий Горнушкин, отметив, что в целях сохранения исторического наследия храм планируется возвести в оригинальном размере.

Фото - департамент общественных связей Тюменской области.

Напомним, церковь Казанской Божьей Матери с находящейся в нем чудотворной иконой сгорела 3 июля этого года в селе Чимеево Курганской области.

ИСТОЧНИК KP.RU