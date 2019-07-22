2019-07-22T13:57:13+03:00
Общество

Дубль два: шквалистый ветер и сильный ливень возвращаются в Тюмень

МЧС предупреждает горожан об очередном надвигающемся шторме
Вадим Бегун
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В Тюмень идет сильный ливень с градом.В Тюмень идет сильный ливень с градом.Фото: Кира Санникова
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Не успели коммунальные службы Тюмени ликвидировать последствия сильной грозы, захлестнувшей областной центр накануне, как МЧС снова предупреждают о возможном ухудшении погоды.

Так, по прогнозу Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 23 июля, в Тюмени ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза и град. А порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.

– В связи с плохими погодными условиями есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, а также увеличением случаев травматизма среди людей, – рассказали в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

Там отметили, что порывы ветра лучше всего пережидать в помещении. Если же непогода застала на улице, то надо постараться укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Также в ведомстве сказали, что при перепадах напряжения в электросети квартиры следует немедленно обесточить все электробытовые приборы.

Напомним, накануне, 21 июля, около восьми часов вечера на Тюмень обрушилась буря после почти недельной жары. Сильный ветер срывал крыши, ронял светофоры, ломал деревья, сносил рекламные щиты и даже светофоры. К счастью, никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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