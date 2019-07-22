Молодая девушка топором разбила автомобиль в Тюмени

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-22T14:16:57+03:00

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В Тюмени 19-летняя девушка безо всякой причины разбила топором автомобиль местного жителя. До этого случая у нее случился конфликт с ее возлюбленным.

Ночью в полицию областной столицы поступил звонок от местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестная умышленно повредила автомобиль ее супруга и угрожает расправой.

– В день преступления девушка была в гостях у бывшего возлюбленного. В результате конфликта она в состоянии алкогольного опьянения покинула квартиру мужчины, прихватив с собой топор. Девушка отправилась во двор дома по улице Транспортной, где стала наносить удары топором по лобовому стеклу и зеркалам автомобиля ВАЗ-2105. Супруга потерпевшего заметила фигурантку и вышла выяснить обстоятельства, – рассказала пресс-секретарь УМВД по Тюмени Мария Новопашина.

По ее словам, пьяная тюменка пригрозила женщине убийством, если та будет ей мешать. 19-летняя безработная жительница областного центра задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении нее возбуждены два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU