2019-07-22T14:16:57+03:00
Происшествия

Молодая девушка топором разбила автомобиль в Тюмени

К тому же, горожанка угрожала супруге потерпевшего
Вадим Бегун
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Тюменка разбила топором чужой автомобиль. Фото - pixabay.com.Тюменка разбила топором чужой автомобиль. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени 19-летняя девушка безо всякой причины разбила топором автомобиль местного жителя. До этого случая у нее случился конфликт с ее возлюбленным.

Ночью в полицию областной столицы поступил звонок от местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестная умышленно повредила автомобиль ее супруга и угрожает расправой.

– В день преступления девушка была в гостях у бывшего возлюбленного. В результате конфликта она в состоянии алкогольного опьянения покинула квартиру мужчины, прихватив с собой топор. Девушка отправилась во двор дома по улице Транспортной, где стала наносить удары топором по лобовому стеклу и зеркалам автомобиля ВАЗ-2105. Супруга потерпевшего заметила фигурантку и вышла выяснить обстоятельства, – рассказала пресс-секретарь УМВД по Тюмени Мария Новопашина.

По ее словам, пьяная тюменка пригрозила женщине убийством, если та будет ей мешать. 19-летняя безработная жительница областного центра задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении нее возбуждены два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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