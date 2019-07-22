Тюменцы стали больше жаловаться в Роспотребнадзор

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-22T12:25:20+03:00

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Количество жалоб в тюменский Роспотребнадзор увеличилось на 13 процентов. Всего за шесть месяцев этого года в адрес ведомства поступило 7221 обращение.

– Больше всего тюменцы просили защитить их права как потребителей. 51 процент жалоб был связан именно с этим. Остальные обращения касались вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 34 процента обращений задевали вопросы условий проживания в жилых помещениях, 13,4 – пищевых продуктов, пищевых добавок и продовольственного сырья, 9,9 – эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Также в ведомстве добавили, что по вопросам защиты прав потребителей поступило 1845 обращений. Так, в 31 проценте обращений говорилось о нарушениях в сфере розничной торговли, 28 – при предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, поступали жалобы и на качество услуг связи, на нарушения в сфере деятельности банковских услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU