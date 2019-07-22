2019-07-22T12:54:07+03:00
Происшествия

В Тюмени молодой человек продавал наркотики за биткоины

Местный житель организовал онлайн-магазин
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени за наркотики рассчитывались биткоинами. Фото - pixabay.com.В Тюмени за наркотики рассчитывались биткоинами. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени 23-летний мужчина продавал наркотики. Хрустящие купюры он не принимал, расчет велся в виртуальной валюте – биткоинах.

– Электронный магазин подозреваемый открыл в конце 2017 года. Он находил в Интернете поставщиков, закупал крупные партии наркотических средств, которые затем фасовал и раскладывал по тайникам. Все общение с клиентами проходило также в глобальной сети. Полученные деньги переводились на виртуальный счет и хранились в криптовалюте «биткоин», – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейским удалось установить личность лидера организованной группы. Им оказался тюменец 1996 года рождения. Впоследствии задержали еще двух наркокурьеров. По словам стражей правопорядка, незаконный бизнес злоумышленники организовали основательно, фигуранты тщательно конспирировались, с покупателями никогда не встречались, а товар передавали через закладки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рано радовались: шквалистый ветер и сильный ливень возвращаются в Тюмень
Тюменцы стали больше жаловаться в Роспотребнадзор
На Никольской площади в Тюмени установят арт-скамейку
Более семидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Театралы со всего мира покажут свое мастерство в Тюмени
В Тюмени за крупную взятку осудили экс-директора филиала банка
Два дня тушили крупный лесной пожар в Тюменской области
Коммунальщики до сих пор устраняют последствия сильного ливня в Тюмени
В тюменском пруду Утином утонул мужчина
Тысячи килограммов казахстанских арбузов не пропустили в Тюменскую область
В Тюмени иностранец получил крупный срок за продажу наркотиков
Беременная женщина пробежала часть полумарафона в Тюмени
В Ишиме водителя дважды осудили за пьяные вояжи
Тюменские юнармейцы отправились на Курилы
Пьяный тюменец пытался спрятаться от полицейских на СТО, чтобы избежать наказания
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Погода на 22 июля в Тюмени: весь день будет идти дождь
В Тюмени на понедельник 22 июля объявлено штормовое предупреждение
Театральные коллективы со всего мира выступят на улицах Тюмени
Косметологи Тюмени поделились опытом на международном конгрессе в Санкт-Петербурге
Тюменские филологи раскрыли секрет творчества Михаила Пришвина на тему Сибири