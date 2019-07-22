В Тюмени молодой человек продавал наркотики за биткоины

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-22T12:54:07+03:00

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В Тюмени 23-летний мужчина продавал наркотики. Хрустящие купюры он не принимал, расчет велся в виртуальной валюте – биткоинах.

– Электронный магазин подозреваемый открыл в конце 2017 года. Он находил в Интернете поставщиков, закупал крупные партии наркотических средств, которые затем фасовал и раскладывал по тайникам. Все общение с клиентами проходило также в глобальной сети. Полученные деньги переводились на виртуальный счет и хранились в криптовалюте «биткоин», – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейским удалось установить личность лидера организованной группы. Им оказался тюменец 1996 года рождения. Впоследствии задержали еще двух наркокурьеров. По словам стражей правопорядка, незаконный бизнес злоумышленники организовали основательно, фигуранты тщательно конспирировались, с покупателями никогда не встречались, а товар передавали через закладки.

ИСТОЧНИК KP.RU