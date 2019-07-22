2019-07-22T11:01:15+03:00
Звезды

Театралы со всего мира покажут свое мастерство в Тюмени

В город возвращается фестиваль «Сны улиц»
Вадим Бегун
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Театралы со всего мира приедут в Тюмень. Фото - МТЦ "Космос".Театралы со всего мира приедут в Тюмень. Фото - МТЦ "Космос".
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В четырнадцатый раз театральные коллективы со всего мира выступят на тюменских улицах. В этом году международный фестиваль уличных театров «Сны улиц» пройдет в ближайшую пятницу и субботу.

Так, 26 июля в молодежном театральном центре «Космос» выступят театр-проект «Чудейство» с перформансом «Мотылек разумный», театр танца «Граффити», мастерская CAPSУЛA и музыкальный коллектив DileMMa.

В этот же день рядом с «Космосом» тюменцы увидят хореографическую миниатюру «Тишина. Звук.» от танцевальной лаборатории «Ноль», хореографический спектакль «Это мой выбор» от компании Chroma, а также огненный спектакль «Тайна Огненной Горы» от театра оригинального жанра «Гелиос».

В субботу в Площади 400-летия Тюмени можно посмотреть выступления коллективов из Аргентины, Испании, Москвы, Самары и самого областного центра. Среди них профессиональный уличный артист Loco Brusca и испанская группа Residual Gurus, играющая на инструментах, сделанных из сантехнических труб, жестяных банок, котелков и мусорных баков, передает пресс-служба МТЦ «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU

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