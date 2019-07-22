Театралы со всего мира покажут свое мастерство в Тюмени
В четырнадцатый раз театральные коллективы со всего мира выступят на тюменских улицах. В этом году международный фестиваль уличных театров «Сны улиц» пройдет в ближайшую пятницу и субботу.
Так, 26 июля в молодежном театральном центре «Космос» выступят театр-проект «Чудейство» с перформансом «Мотылек разумный», театр танца «Граффити», мастерская CAPSУЛA и музыкальный коллектив DileMMa.
В этот же день рядом с «Космосом» тюменцы увидят хореографическую миниатюру «Тишина. Звук.» от танцевальной лаборатории «Ноль», хореографический спектакль «Это мой выбор» от компании Chroma, а также огненный спектакль «Тайна Огненной Горы» от театра оригинального жанра «Гелиос».
В субботу в Площади 400-летия Тюмени можно посмотреть выступления коллективов из Аргентины, Испании, Москвы, Самары и самого областного центра. Среди них профессиональный уличный артист Loco Brusca и испанская группа Residual Gurus, играющая на инструментах, сделанных из сантехнических труб, жестяных банок, котелков и мусорных баков, передает пресс-служба МТЦ «Космос».
ИСТОЧНИК KP.RU