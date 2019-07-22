2019-07-22T11:26:51+03:00
Общество

Более семидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю

Спасатели настаивают на том, чтобы местные жители своевременно очищали территорию от дома от сухой травы
Вадим Бегун
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Более 70 пожаров тушили спасатели в Тюменской области на прошлой неделе. Фото - Главное управление МЧС по Тюменской области.Более 70 пожаров тушили спасатели в Тюменской области на прошлой неделе. Фото - Главное управление МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области произошло за прошедшую неделю случилось 74 (на позапрошлой 54) пожара, в том числе 19 в жилье. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 53 раза.

– Во избежание загорания вашего имущества рекомендуем содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние территории за забором Вашего домовладения. «Заросли» сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня, – рассказали в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

Там также посоветовали оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас, и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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