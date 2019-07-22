2019-07-22T10:40:03+03:00
Происшествия

В Тюмени за крупную взятку осудили экс-директора филиала банка

Мужчина взял деньги у фирмы, которой нечем было погашать кредит
Вадим Бегун
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Экс-директор госбанка взял крупную взятку в Тюмени.Экс-директор госбанка взял крупную взятку в Тюмени.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Он признан виновным в получении взятки в крупном размере.

– У коммерческой организации перед банком имелась задолженность по кредитным договорам в общей сумме более 21 миллиона рублей, на погашение которой не было денег. Экс-банкир за взятку в 600 тысяч рублей от представителя фирмы организовал подписание договора, благодаря которому подысканное фирмой физическое лицо выкупило за 7 миллионов рублей их долг. После получения денег директор «Россельхозбанка» был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, а деньги изъяты, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там также сообщили, что подсудимый осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. К тому же, он обязан выплатить штраф в размере 1 миллион 200 тысяч рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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