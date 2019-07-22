2019-07-22T10:17:27+03:00
Происшествия

Два дня тушили крупный лесной пожар в Тюменской области

В нескольких районах региона сохраняется высокая пожарная опасность
Вадим Бегун
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Два дня тушили пожар в Тюменской области.Два дня тушили пожар в Тюменской области.Фото: Ольга Крыльцова
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За прошедшие выходные в Тюменской области обнаружен и ликвидирован один лесной пожар площадью 2,5 гектара. Ликвидирован он был только на вторые сутки.

– Пожар возник в 5,3 километрах от поселка Московский. Локализован в первые сутки силами тринадцати сотрудников Тюменской авиабазы, одним сотрудником Тюменьлеса и одним спасателем. Были задействованы два малых лесопатрульных комплекса, трактор для опашки участка, подверженного горению, четыре пожарные машины. Пожар ликвидирован во вторые сутки, – рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

Там также сообщили, что горел слой лесной подстилки – сосняки и лишайники. Таким образом, огонь уходил на глубину, затрудняя тушение. По данным на 22 июля, в регионе действующих лесных пожаров не зарегистрировано.

На сегодняшний день средняя степень пожарной опасности зафиксирована в Ишимской авиазоне, а в Уватской и Тобольской она соответствует высокой вероятности возникновения природных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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