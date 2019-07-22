2019-07-22T09:27:59+03:00
Происшествия

В тюменском пруду Утином утонул мужчина

Ранее специалисты Роспотребнадзора запретили местным жителям купаться в этом водоеме
Вадим Бегун
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В пруду Утином утонул человек. Фото - Лариса Меркурьева.В пруду Утином утонул человек. Фото - Лариса Меркурьева.
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Трагедия произошла в минувшие выходные на пруду Утиный. Во время купания там утонул 46-летний мужчина.

Тело тюменца из воды подняли сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования.

– Сообщение о том, что в пруду Утиный утонул человек, поступило от полиции, – рассказали в Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Это не первая гибель мужчины в этом пруду. Ровно год назад здесь также утонул мужчина, который незадолго до смерти выпивал алкоголь.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в этом водоеме купаться запрещено. В пруду, который находится в центре города, специалисты Роспотребнадзора обнаружили жизнеспособные яйца паразитических червей - гельминтов.

В этом году тюменцы могут безопасно купаться базе отдыха «Верхний бор» (озеро Верхнее Кривое), на пруду Лесном (ООО «Дельвер»), в пруду без названия на территории АО ЦВМР «Сибирь», на озере Андреевское (АНО ОСООЦ «Витязь»), а также в реке Ишим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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