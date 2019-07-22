2019-07-22T09:49:24+03:00
Происшествия

Коммунальщики до сих пор устраняют последствия сильного ливня в Тюмени

Рабочие убирали с дорог сломанные ветви деревьев
Вадим Бегун
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Трактора откачивают воду на улицах Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Трактора откачивают воду на улицах Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Всю ночь дорожные службы устраняли последствие сильного ливня, который прошел в Тюмени накануне, 21 июля. Работы продолжаются до сих пор.

Большой объем работ выполнили коммунальщики на улицах Московский тракт, Газовиков, Республики. Кроме откачки воды, там занимались уборкой сломанных деревьев и веток.

– Утром после грозы работы не прекращаются. Сейчас производится откачка воды в районе Казачьих лугов, также на перекрестке улиц Профсоюзная-Володарского, на улицах Авторемонтной, Дружбы, Достоевского и Архитекторов, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там добавили, что в старых районах города ливневая канализация при проектировании даже не предусматривалась. Ее строят только сейчас при реконструкции дорог.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» рассказывала о последствиях грозы в областном центре: сорванные крыши, разбитые машины и сломанные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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