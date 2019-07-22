В Тюмени иностранец получил крупный срок за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-22T08:39:59+03:00

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Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Украины. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

– Молодой человек осенью прошлого года приехал в Тюмень и снял жилье. Спустя некоторое время он через Интернет связался с наркодельцом, чтобы заняться распространением гашиша. В конце января этого года украинец забрал из тайника в лесном массиве наркотик. Когда он вышел на трассу, его задержали полицейские. Освидетельствование показало, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что у наркодельца, а также из сделанных им ранее тайников было изъято в общей сложности более 100 граммов гашиша. Суд назначил иностранцу 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU