В Ишиме водителя дважды осудили за пьяные вояжи

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-22T07:42:38+03:00

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Ишимец дважды нарушил правила дорожного движения, сев за руль пьяным. Во второй раз суд не был к нему снисходителен, и мужчина получил реальный уголовный срок.

– В январе прошлого года 35-летний тюменец был осужден за вождение в состоянии опьянения к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Но должных выводов он для себя не сделал. Так, вечером 21 марта этого года водитель в состоянии опьянения на автомобиле ВАЗ 2101 был задержан сотрудниками ГИБДД в городе Ишиме, а 21 апреля – в селе Второпесьяново Ишимского района, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Там добавили, что в этот раз суд назначил подсудимому 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU