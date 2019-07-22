В Тюмени сегодня отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-07-22T05:40:15+03:00

В Тюмени в очередной раз отключат светофоры. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

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Сегодня, 22 июля, с 15.00 до 16.00 в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены светофорные объекты по улице Дамбовской в районе остановки «Элеватор».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU