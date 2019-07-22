2019-07-22T07:01:40+03:00
Общество

Тюменские юнармейцы отправились на Курилы

На островах ребята будут изучать культуру коренного населения
Вадим Бегун
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Юнармейцы из Тюменской области осваивают Курильские острова. Фото - департамент физической культуры Тюменской области.Юнармейцы из Тюменской области осваивают Курильские острова. Фото - департамент физической культуры Тюменской области.
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Представители юнармейского движения в Тюменской области на восемь дней отправились в экспедицию на острова Курильской гряды Итуруп и Уруп. Там они детально изучат территорию и акваторию островов для составления карт.

До места назначения участники экспедиции преодолеют большой путь наземным, воздушным и водным транспортом. Заключительный участок маршрута, от Владивостока до одного из островов гряды, они пройдут на большом десантном корабле.

– На протяжении всего маршрута участники экспедиции будут отрабатывать действия при переброске личного состава военно-транспортной авиацией и морском переходе. А по прибытии на острова займутся поиском объектов военно-технической истории, изучением археологической культуры коренного населения и истории освоения Россией Курильских островов, – рассказали в департаменте физической культуры Тюменской области.

Кроме того, ребята оценят состояние аэродромов на островах для создания инфраструктуры. Экспедиция продлится до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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