2019-07-21T18:40:39+03:00
Общество

Театральные коллективы со всего мира выступят на улицах Тюмени

Фестиваль расположится в молодежном театральном центре «Космос»
Алена Кульмухаметова
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Театральные коллективы со всего мира выступят на улицах Тюмени. Фото из соцсети ВКонтактеТеатральные коллективы со всего мира выступят на улицах Тюмени. Фото из соцсети ВКонтакте
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В этом году международный фестиваль уличных театров «Сны улиц» пройдет 26 и 27 июля в городе Тюмень. Уже в 14-й раз театральные коллективы со всего мира выступят на городских улицах.

По информации «Мой портал», 26 июля фестиваль расположится в молодежном театральном центре «Космос». Здесь выступят театр-проект «Чудейство» с перформансом, театр танца «Граффити», мастерская CAPSУЛА, и музыкальный коллектив DileMMa.

Также в этот день около «Космоса» можно будет посмотреть хореографическую миниатюру «Тишина. Звук.» от танцевальной лаборатории «Ноль», хореографический спектакль «Это мой выбор» от компании Chroma и огненный спектакль «Тайна Огненной Горы» от театра оригинального жанра «Гелиос». Программа фестиваля начнется в 19:00. Но гостей здесь будут ждать раньше – в 18:00 на площадке начнут работать анимация и интерактивные зоны.

Продолжатся «Сны улиц» 27 июля. В День города фестиваль расположится на Площади 400-летия Тюмени с 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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