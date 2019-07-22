Погода на 22 июля в Тюмени: весь день будет идти дождь

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-22T05:00:25+03:00

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Сегодня, 22 июля, в Тюмени будет сильный дождь, который затянется на весь день и не прекратится до самого вечера. Плотные облака скроют солнце.

Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем потеплеет до 19 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +21. Вечером столбик термометра опустится до отметки +17 градусов. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду.

В этот день почитается память святых Панкратия и Кирилла. На Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы с грядки. В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени». Наши предки заметили: если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU