На улице Олимпийской из окна шестого этажа выпал тюменец

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-21T15:37:12+03:00

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Спасти мужчину, выпавшего из окна многоэтажки на улице Олимпийская не удалось. Приехавшие врачи лишь констатировали смерть.

Драма произошла сегодня, 21 июля, в полдень на улице Олимпийская, дом 25. Тело обнаружили местные жители. Тюменка сообщила, что мужчина выпал из окна шестого этажа на бетонную отмостку дома. На место происшествия вызвали медиков, которые зафиксировали смерть мужчины.

— Вызов поступил в 12:05, бригада скорой помощи прибыла через пять минут. К сожалению, врачам только осталось зафиксировать смерть до прибытия, — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской областиТакже очевидцы сообщают, что приехавшая на место полиция опрашивала женщину. Она кричала на весь двор, что это несчастный случай. При попытке увезти её в отделение полиции, она закатила истерику по поводу того, что её обвиняют в убийстве. Добавим также, что тело мужчины пролежало под окнами многоэтажки более двух часов.

На данный момент причину происшествия выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU