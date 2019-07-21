2019-07-21T15:00:34+03:00
Общество

Тюменские подростки из «Шанса» примут участие в турнире по футбольному фристайлу

На чемпионате пройдут соревнования по панне
Алена Кульмухаметова
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Тюменские подростки из «Шанса» примут участие в турнире по футбольному фристайлу. Фото с сайта pixabay.comТюменские подростки из «Шанса» примут участие в турнире по футбольному фристайлу. Фото с сайта pixabay.com
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В День города на тюменской набережной пройдет открытый чемпионат по футбольному фристайлу, куда пригласят подростков, нуждающихся в помощи и поддержке. Также ребята примут участие в мастер-классе от чемпиона мира и открытом чемпионате.

На чемпионате пройдут соревнования по панне (разновидность уличного футбола, в которую играют один на один, главное — пробросить мяч между ног соперника). А также показательные выступления и открытый мастер-класс от организатора турнира, чемпиона мира по фристайлу 2014 и 2016 годов Антона Павлинова. За подростками, которые захотят заниматься данным видом спорта закрепят наставников. Они будут будут тренировать ребят в течение месяца, прорабатывать базовые элементы фристайла и панны.

30 августа пройдет показательный турнир по футбольному фристайлу и соревнования по панне. Подростки, которые примут участие в тренировках покажут, чему научились за месяц.

Записаться на бесплатные тренировки можно будет у администратора, он будет находиться на площадке, сообщает «Аиф - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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