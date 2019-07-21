Тюменец в стрессе перевёл неизвестным 80 тысяч рублей
Накануне в тюменскую полицию обратился 56-летний местный житель с заявлением о мошенничестве в отношении него.
Полицейским мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что со счета мужчины пытаются снять крупную сумму. Звонивший заверил, что ситуация под контролем и накопления удастся сохранить, однако для этого необходимо сообщить данные банковской карты. Тюменец, будучи сильно взволнован, не задумываясь, ответил на все вопросы. Вскоре с его счета списались 79 000 рублей. Он позвонил в банк, но ситуацию было уже не исправить.
В настоящий момент стражи правопорядка предпринимают меры к установлению личности злоумышленника и его задержанию.
ИСТОЧНИК KP.RU