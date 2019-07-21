Креативный арт-объект во одном из дачных кооперативов Тюмени насмешил пользователей соцсетей

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-21T08:13:55+03:00

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Силуэт тела человека, замотанного в черный полиэтиленовый пакет, был накрепко привязан вниз головой на въезде в один из дачных кооперативов Тюмени. На нём была приколота предупреждающая табличка. Такое описание вполне подходит для начала зловещего детектива. Однако, как выяснилось, ничего, кроме смеха, этот объект не вызывает.

Дачники устали бороться с теми, кто повсюду оставляет за собой мусор. Леса, обочины дорог, улицы буквально завалены хламом. Строгие призывы к порядку плохо действуют и тогда один из креативщиков, оставшийся неизвестным, решился создать пугало для устрашения.

«Человек», висящий на столбе вниз головой с прибитой табличкой «Он бросал мусор» не только вызывает улыбку у местных, но и заставляет задуматься.

Фото сельского арт-объекта появилось накануне в соцсетях и вызвало шквал комментариев, большинство из которых - смайлики в виде неудержимого смеха.

Тюменцы стали предлагать свои варианты пугал: «а есть еще подобное со словами "он(а) не включала поворотники " ?», «а можно такого на Герцена повесить? "Он зажилил премию"?», «надо такие вешать у административных зданий с надписями «Он украл». У того, кто украл, может ёкнет».

Большинство подписчиков одобряют идею: «креативно и доходчиво», «убедительно», «надо в своем СНТ также замутить, прикольная шутка», «гениально, автору зачёт» - пишут тюменцы.

ИСТОЧНИК KP.RU