Погода в Тюмени 21 июля: дожди и грозы

СЕГОДНЯ 05:41 2019-07-21T05:41:46+03:00

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В воскресенье 21 июля в Тюмени переменная облачность, дожди и грозы. Ветер юго-западный, северо-западный, юго-восточный, западный 1-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21, +25 градусов.

В Тюменской области переменная облачность, местами небольшой дождь, днём в западных районах умеренный дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду, температура воздуха днём составит +24,+29 градусов.

В народном календаре сегодня почитается Прокопий. В старину Прокопьев день считался открытием жатвенной страды. Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.

У славян был ряд примет на Прокопия: какая погода на 21 июля, такая будет и 2 августа на Ильин день; если в этот день новолуние, то по погоде можно определить, каким будет август; купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного, за что он утащит купальщика в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU