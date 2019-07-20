СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-20T15:35:46+03:00

На дорогах Тюменской области проходят рейды. Фото с сайта pixabay.com

В этом году в ДТП в регионе погибли 55 человек

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В Тюменской области в рамках социальной кампании#ДорогиБезДТП проходят рейды по безопасности пассажирских перевозок.

До конца июля на федеральных автодорогах проходят акции по безопасности дорожного движения в рамках региональной составляющей федерального проекта «Безопасность дорожного движения» с участием руководителей органов муниципальной власти, депутатов, ГИБДД, волонтеров, медиков.

Так, на 317-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень руководитель Госавтоинспекции региона Александр Селюнин, заместитель начальника Главного управления строительства области Андрей Чистяков, руководитель тюменской УГАДН Ространснадзора Александр Дробот проконтролировали работу по организации междугородних перевозок на нескольких автобусных маршрутах.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году в ДТП в регионе погибли 55 человек, это на треть меньше, чем годом ранее. Нынешние рейды призваны содействовать снижению числа пострадавших на дорогах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU