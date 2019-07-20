Тюменские рукодельницы «наваляют» сувениры

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-20T13:24:26+03:00

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Ткать и валять научать тюменцев искусные рукодельницы из Дома народных художественных промыслов и ремесел. Между поездками на выставки и ярмарки по всей стране, между профессиональными конкурсами и обсуждением общественных инициатив, рукодельницы находят время для мастер-классов, рассчитанных на любителей.

Так, представитель Дома ремесел Ольга Козловская, которая 40 лет на высочайшем уровне занимается художественным ручным ткачеством, приглашает любопытных на двухдневный практикум «Основы ткачества на напольном станке», который пройдет 20 и 21 июля с 13 до 18 часов на ул. Щербакова, 88а.

На трёх старинных станках Ольга Леонидовна расскажет, как вязать нитченки, рассчитывать основу для разных изделий, заправлять стан и, самое главное, ткать.

20 июля в 16 часов представители мастерской «Радостея» (ул. Матросова, 1, корп. 2) тюменцы смогут научиться валять сувенирные валенки и узнают много интересного о пимокатном ремесле, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU