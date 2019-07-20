2019-07-20T10:32:39+03:00
Происшествия

Трое тюменцев пополнили счета мошенника на четверть миллиона рублей

Преступник нашёл своих жертв на сайте бесплатных объявлений
Алена Кульмухаметова
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Трое тюменцев пополнили счета мошенника на четверть миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.comТрое тюменцев пополнили счета мошенника на четверть миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com
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В полицию Тюменского района поступило три обращения от местных жителей. Во всех случаях жертвы мошенничества попались на одно и то же объявление в Интернете.

Пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что пострадавшим необходимо было ограждения придомовой территории, а предложение, выставленное на сайте, привлекало внимание низкой ценой. Они звонили по объявлению, приезжал замерщик и обговаривал условия, согласно которым заказчику необходимо сделать предоплату в размере 50 % от стоимости услуги. Тюменцам даже предоставлялся договор, который не имел юридической силы. Люди отдавали деньги, а после этого предприимчивый мужчина пропадал, не звонки не отвечал. Согласно заявления в полицию, в результате мошеннических действий потерпевшие лишились в общей сложности более 260 тысяч рублей.

Оперативники установили злоумышленника. Им оказался 26-летний житель поселка Боровский. Свою вину подозреваемый признал. Добытые мошенническим путем деньги, он потратил на собственные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы. Кроме этого, ему необходимо будет возместить нанесенный ущерб гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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