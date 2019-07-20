В Тюмени ограничено движение транспорта по улице Мельникайте
С 20 июля и на целый месяц перекрыта для движения транспорта улица Мельникайте. Это вязано с проведением работ при реконструкции транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д «Москва – Владивосток» с улицей Мельникайте.
Ограничительные меры начинают действовать от въезда с улицы 30 лет Победы. На спуске движение организовано в две полосы. Во избежание пробок, лучше выбрать другой путь. Объехать данный участок можно по улицам Пермякова, Монтажников, Трактовая и Тореза.
Кроме этого, напоминаем, что в период с 19 до 22 июля будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Ленина на перекрестке с улицы Перекопская.
Водителей убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты для движения.
ИСТОЧНИК KP.RU