СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-20T07:59:17+03:00

В Тюмени ограничено движение транспорта по улице Мельникайте. Фото из соцсети ВКонтакте

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С 20 июля и на целый месяц перекрыта для движения транспорта улица Мельникайте. Это вязано с проведением работ при реконструкции транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д «Москва – Владивосток» с улицей Мельникайте.

Ограничительные меры начинают действовать от въезда с улицы 30 лет Победы. На спуске движение организовано в две полосы. Во избежание пробок, лучше выбрать другой путь. Объехать данный участок можно по улицам Пермякова, Монтажников, Трактовая и Тореза.

Кроме этого, напоминаем, что в период с 19 до 22 июля будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Ленина на перекрестке с улицы Перекопская.

Водителей убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU