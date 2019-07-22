Пьяный тюменец пытался спрятаться от полицейских на СТО, чтобы избежать наказания

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-22T06:20:22+03:00

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– Мужчина, находясь в селе Старая Заимка, в состоянии опьянения сел за руль ВАЗ 217230 и поехал в свое село Новая Заимка. При выезде с полевой дороги на федеральную трассу Тюмень-Омск автомобиль попытались остановить сотрудники ДПС, но водитель их требования проигнорировал и поехал дальше. Полицейские направились за ним. На одной из АЗС селянин остановился и побежал в бокс СТО, чтобы спрятаться и избежать наказания за пьяную езду, но его нашли, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что от водителя исходил резкий запах алкоголя, но от прохождения освидетельствования он отказался. Также там сообщили, что ранее мужчина уже за пьяную езду к 300 часам бесплатных общественно полезных работ. С учетом неотбытого наказания по первому приговору тюменец проведет в колонии-поселении 6 месяцев 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU