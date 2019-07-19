День города Тюмени – 2019: за общественным порядком проследят сотни сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-19T14:42:54+03:00

Рассказываем, сколько стражей порядка будут охранять покой горожан в День города 2019 года

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Весь личный состав тюменской полиции будет переведен на усиленный режим несения службы 27 и 28 июля в День города Тюмени. Охрану общественного порядка обеспечат более шестисот сотрудников.

– Представители казачества, добровольные народные дружины, росгвардейцы, а также кинологи будут привлечены к охране общественного порядка. Перед началом мероприятий будут обследованы все площадки и прилегающие территории, – рассказал заместитель начальника полиции по городу Тюмени Владимир Сухотин, добавив, что все поставленные задачи будут выполнены.

Он также призвал родителей более внимательно следить за детьми. Итак, пред началом праздника рекомендуется положить записку со своим номером телефона в карман ребенка. Кроме того, помогает и фотография ребенка, сделанная в этот же день. Это нужно для того, чтобы быстро объяснить, во что он был одет.

ИСТОЧНИК KP.RU