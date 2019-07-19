«Сколько можно издеваться над людьми?»: тюменка обвинила врачей в неоказании помощи ее отцу
Жительница Тюмени написала в социальных сетях гневный пост с обвинениями врачей в безразличии к пациенту. Она сообщила, что медики ехали на вызов очень долго, а после и вовсе продержали мужчину почти три часа без оказания помощи.
«Вчера в 19.00 я вызвала скорую своему отцу, она приехала только в 22.00. Увезли отца в ОКБ №2 с диагнозом «некроз большого пальца на ноге, гангрена». Его продержали до 00.30, при этом не оказав никакой первой помощи, и отправили с направлением в поликлинику», – пишет разгневанная таким отношением тюменка.
Департамент здравоохранения региона сообщил о своей точке зрения на сложившиеся обстоятельства. В пресс-службе ведомства заявили, что изначально ситуация экстренной не была, и время прибытия скорой не регламентировано.
«В приемном отделении ОКБ №2 был вчера пациент: осмотрен специалистом, диагностирован вросший ноготь, отмечены признаки грибкового заболевания ногтя. Показаний к ампутации пальца не было. Для того, чтобы устранить грибковое заболевание, необходимо определить вид возбудителя, чтобы подобрать действенную терапию. Такая помощь оказывается в амбулаторном звене – в поликлинике», – ответила женщине пресс-секретарь Александра Малыгина.
Она добавила, что недовольная тюменка может обратиться к руководству больницы, в департамент здравоохранения и страховую компанию, но все же лучше будет последовать рекомендациям врача и обратиться в поликлинику по месту прикрепления.
ИСТОЧНИК KP.RU