«Сколько можно издеваться над людьми?»: тюменка обвинила врачей в неоказании помощи ее отцу

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-19T14:20:34+03:00

По ее мнению, медики больше двух часов просто так продержали мужчину в больнице

Изменить размер текста: A A

Жительница Тюмени написала в социальных сетях гневный пост с обвинениями врачей в безразличии к пациенту. Она сообщила, что медики ехали на вызов очень долго, а после и вовсе продержали мужчину почти три часа без оказания помощи.

«Вчера в 19.00 я вызвала скорую своему отцу, она приехала только в 22.00. Увезли отца в ОКБ №2 с диагнозом «некроз большого пальца на ноге, гангрена». Его продержали до 00.30, при этом не оказав никакой первой помощи, и отправили с направлением в поликлинику», – пишет разгневанная таким отношением тюменка.

Департамент здравоохранения региона сообщил о своей точке зрения на сложившиеся обстоятельства. В пресс-службе ведомства заявили, что изначально ситуация экстренной не была, и время прибытия скорой не регламентировано.

«В приемном отделении ОКБ №2 был вчера пациент: осмотрен специалистом, диагностирован вросший ноготь, отмечены признаки грибкового заболевания ногтя. Показаний к ампутации пальца не было. Для того, чтобы устранить грибковое заболевание, необходимо определить вид возбудителя, чтобы подобрать действенную терапию. Такая помощь оказывается в амбулаторном звене – в поликлинике», – ответила женщине пресс-секретарь Александра Малыгина.

Она добавила, что недовольная тюменка может обратиться к руководству больницы, в департамент здравоохранения и страховую компанию, но все же лучше будет последовать рекомендациям врача и обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

ИСТОЧНИК KP.RU