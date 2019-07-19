В Тюменской области обнаружили тайники с четырьмя килограммами наркотиков

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-19T13:57:45+03:00

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В Тюменской области задержали наркокурьера, который занимался оборудованием тайников. В них он хранил свыше четырех килограммов наркотических средств.

– Мужчина выполнял роль межрегионального курьера. В его обязанности входило оборудование тайников с наркотическими средствами. В мае 2019 года злоумышленник прибыл в один из городов Московской области, где в лесополосе по указанным куратором координатам обнаружил тайник с большой партией наркотиков. Их он доставил в разные города страны, в том числе и Тюмень. Однако довести свой умысел до конца он не сумел, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что всего из тайников, оборудованных в городах Тюменского региона, изъято свыше четырех килограммов запрещенных веществ. По данному факту Следственное управление полиции возбудило уголовное дело, наркокурьера заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU